Vietri sul Mare: Baia Hotel non rispetta la normativa sulle staccionate, anche il sindaco convocato da Iannelli. La Baia Hotel non rispetta la normativa sulle staccionate. Questa la denuncia del consigliere comunale di Salerno, nonché presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli, il quale annuncia – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – che già nella giornata di domani convocherà l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone e la proprietà della Baia.

Da tempo, infatti, i cittadini – usuali frequentatori della spiaggia libera adiacente alla spiaggia privata della Baia – lamentano la presenza della staccionata che rende impossibile anche solo attraversare sul bagnasciuga la spiaggia. In questi anni non sono mancate le polemiche . Molti infatti chiedono la rimozione immediata della staccionata.