Vico Equense, temporanea interdizione del transito veicolare in Via XI Febbraio per lavori di riqualificazione del centro storico

Vico Equense. Il Centro Storico – Quartiere Vescovado sarà interessato da lavori di riqualificazione fino all’11 giugno 2022 con conseguente ingombro totale della carreggiata. Al fine di consentire l’effettuazione in sicurezza delle operazioni il Comune – con Ordinanza n. 112/2022 – istituisce in Via XI Febbraio il divieto di transito veicolare H24 ed il divieto di sosta con rimozione forzata dal 16 maggio all’11 giugno 2022.

La ditta incaricata dei lavori assicurerà il passaggio di eventuali mezzi di soccorso attivandosi immediatamente a sgombrare la sede stradale, anche nel caso di immediate ed urgenti esigenze dei residenti del posto.