Vico Equense, si è spento Ferdinando Savarese. Oggi i funerali

Ci lascia Ferdinando Savarese, cittadino di Vico Equense venuto a mancare all’affetto dei suoi cari di recente e si è ricongiunto in cielo alla sua amata sposa Giustina Scala. Ad annunciare la perdita i figli Ciro, Giulia e Luigia, i generi Antonino e Carmine, i nipoti Clemente e Ferdinando, i fratelli, le sorelle, i cognati e i parenti tutti. Il rito funebre per l’ultimo saluto al caro Ferdinando si terrà oggi, venerdì 19 maggio alle ore 17.30, con i funerali che muoveranno da casa della sua dimora in vista della chiesa di San Giovanni Evangelista nella frazione di Bonea. Le più sincere condoglianze dalla redazione di Positanonews.