Vico Equense, questa sera una fiaccolata per ricordare Alfonso Curto deceduto venerdì scorso in un incidente stradale

Vico Equense ancora sconvolta per la tragica scomparsa del 30enne Alfonso Curto, deceduto nel pomeriggio di venerdì scorso a causa di un incidente stradale verificatosi sulla Statale Sorrentina all’altezza del comune di Castellammare di Stabia. Alfonso si trovava in sella alla sua moto con la fidanzata quando, nei pressi del famoso albergo “Towers”, si è scontrato frontalmente con un’auto con a bordo due turisti americani. L’impatto per lui è stato fatale ed i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Profondo il cordoglio in tutta la città di Vico Equense che piange un giovane concittadino, conosciuto e benvoluto, strappato precocemente alla vita ed all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici.

Per ricordalo questa sera è stata organizzata una fiaccolata che avrà inizio alle ore 22.00 presso la stazione di Vico Equense.