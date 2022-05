Vico Equense piange la scomparsa della 95enne Maria Adelaide Celentano vedova Verde

Vico Equense. All’età di 95 anni si è concluso il cammino terreno di Maria Adelaide Celentano vedova Verde. A darne il triste annuncio i figli Antonio con Maria, Rosa con Ciro, gli adorati nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che l’anno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 24 maggio alle ore 16.00 nella Parrocchia della Natività di Maria Vergine in Pacognano.

La redazione di Positanonews partecipa al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore.