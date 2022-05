Vico Equense piange il giovane Alfonso , la moto schiantata contro auto di due turisti a Castellammare. Il dolore del sindaco

Vico Equense ( Napoli ) . Vico Equense piange il giovane Alfonso , la moto schiantata contro auto di due turisti Ancora una tragedia sulla panoramica a Castellammare di Stabia sulla Statale Sorrentina 145, all’altezza dell’hotel Towers, il giovane Alfonso Curto, motociclista di soli 30 anni, non ha fatto in tempo a frenare per evitare l’impatto tra la vettura e il mezzo in corsa. Il 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso e trasportato la ragazza in codice rosso all’ospedale di Sorrento, ora è fuori pericolo, mentre i medici hanno potuto solo constatare il decesso del fidanzato.

La dinamica verrà stabilita dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, dopo le verifiche della polizia municipale. L’incidente stradale è avvenuto nel primissimo pomeriggio , tanti gli automobilisti che si sono fermati e c’è chi ha provato a dare inutilmente soccorso in attesa del 118. L’auto contro cui si è scontrato era di due turisti americani che rientravano nell’albergo , dopo aver noleggiato l’auto per un giro . L’uomo un anziano degli USA verrà indagato per omicidio colposo.

Grande il dolore degli amici e della città, Alfonso era molto conosciuto, la famiglia aveva un bar, lui ha lavorato in Inghilterra, poi in una attività e negozio di elettrodomestici del posto . Il sindaco stesso Peppe Aiello ha espresso pubblicamente il dolore della città per la morte del ragazzo che lui conosceva personalmente.