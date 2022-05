Vico Equense, martedì 24 maggio sospensione dell’erogazione idrica. Ecco le zone interessate

Vico Equense. Martedì 24 maggio 2022, dalle ore 09.00 alle 12.00, al fine di effettuare lavori di manutenzione degli impianti per un miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica in Via Veterina e traverse.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.