Vico Equense, da tempo alcune delle strade della frazione di Fornacelle versano in una situazione pietosa a causa della presenza di numerose buche che costituiscono non solo un danno estetico ma soprattutto un pericolo per l’incolumità di chi ogni giorno percorre quelle vie.

I giovani della frazione Vico hanno voluto, quindi, lanciare un’iniziativa per attirare l’attenzione sul problema ed hanno creato “Buche fiorite”, invitando a “far fiorire le buche e i crateri delle strade del borgo” con tanto di installazione di piccole piantine fiorite e colorate a coprire le buche sul manto stradale.

Una sorta di provocazione che speriamo possa servire ad accendere i riflettori sulla problematica con la messa in sicurezza delle strade.

