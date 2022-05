Vico Equense, la Torretta di Punta la Guardia trasferita nel patrimonio comunale. Il plauso dell’ex sindaco Andrea Buonocore

Questa mattina è stato siglato il contratto tra il Comune di Vico Equense e l’Agenzia del Demanio che ha sancito il passaggio ufficiale della Torretta di Punta la Guardia al patrimonio comunale. Un passaggio fondamentale per dare uno slancio definitivo al progetto di riqualificazione di un bene dal grande valore paesaggistico e turistico. Un bene già interessato da un progetto di valorizzazione attraverso fondi PNRR per un valore complessivo di 2 milioni di euro.

Un iter ripreso nel gennaio scorso con i contatti costanti con l’Agenzia del Demanio. Una collaborazione sugellata nel consiglio comunale dell’8 aprile scorso, con l’approvazione all’unanimità dell’atto di trasferimento di Torre la Guardia.

Sul punto arrivano le parole di soddisfazione dell’ex sindaco Andrea Buonocore: «Oggi è stato siglato il contratto tra il Comune di Vico Equense e l’Agenzia del Demanio per il trasferimento nel patrimonio comunale del bene sito in Punta La Guardia, la c.d. Torre Scutolo. Si tratta di una data importante e che segna la conclusione di un complesso iter amministrativo che ho avuto il piacere di intraprendere non appena diventato Sindaco. Sono stati premiati gli sforzi profusi che permetteranno ora di porre in essere tutte le azioni tese alla valorizzazione del bene.

Sento il dovere di ringraziare l’Agenzia del Demanio ed in particolare il Dirigente Pierpaolo Russo, per l’assistenza prestata in una vicenda molto intricata anche da un punto di vista delle procedure da attuare.

Ringrazio il nostro Responsabile Francesco Saverio Iovine che, unitamente al suo staff, ha profuso le energie e le competenze necessarie necessarie.

Ringrazio il Segretario Generale per l’assistenza scrupolosa e puntuale.

Il tempo per fermarsi a gioire è, però, poco: ora infatti starà al Comune immaginare ed attuare le migliori modalità di utilizzo del compendio.

Si tratta di un obiettivo sfidante, anche per le condizioni particolari dell’area di Torre Scutolo.

Sono sicuro, però, che tutti noi dell’Amministrazione Comunale sapremo intercettare al meglio le opportunità che in questo senso dà il PNRR.

Già il voto unanime dell’intero Consiglio comunale rappresenta un segnale importante e fondamentale.

Quindi, guardo con fiducia anche a quanto ci attende ovvero al secondo tempo di questa grande operazione».