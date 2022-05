Vico Equense, la soddisfazione della dirigente Debora Adrianopoli per il premio “io leggo perchè”

Vico Equense ( Napoli ) L’istituto comprensivo costiero diretto dalla dottoressa Debora Adrianopoli ha festeggiato il premio vinto dalla scuola per la partecipazione ad “io leggo perché” classificandosi tra le prime dieci scuole più meritevoli del territorio italiano. Presenti alla manifestazione il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello, la direttrice della libreria “ubik” Giovanna Starace e la referente del progetto la prof. Manuela Cilento. La preside ha introdotto la manifestazione dicendo: “ Leggere significa entrare in mondidiversi, ma anche creare nuovi mondi. Leggere significa esplorare il nostro mondo e desiderare di crearne uno futuro, nuovo e migliore. La natura che ci circonda è sempre stata un tema centrale nella letteratura. In epoche diverse poeti, scrittori e intellettuali sono andati alla riscoperta di essa e della sua cruciale importanza per gli equilibri della nostra esistenza. Quest’anno, l’Istituto Comprensivo Costiero ha puntato a sviluppare, attraverso la lettura, una nuova e concreta sensibilità ambientale nei suoi studenti.

Alla luce dell’Agenda 2030 e del piano nazionale di Sostenibilità, tutti gli alunni dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado hanno intrapreso un percorso di esplorazione emotiva e culturale di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano, alla protezione a alla cura dell’ambiente.

In un’ottica interdisciplinare, ogni classe ha preso in esame un obiettivo dell’Agenda 2030, proponendo un’azione concreta per costruire il mondo del futuro. È nato così il GRANDE LIBRO DEL FUTURO, che racconta UN MONDO MIGLIORE, ideale.

È stato poi realizzato un video conclusivo che documenta le fasi di svolgimento del progetto, le attività artistiche, musicali e di scrittura creativa realizzate dagli alunni.