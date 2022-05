Sorrento è diventato un modello positivo con l’amministrazione di Massimo Coppola al quale dovrebbe guardare Peppe Aiello ( che a dire la verità è un amico del primo cittadino , visto che Coppola ha sostenuto Aiello e ha partecipato anche alla sua vittoria, ndr). Insomma questa zona della provincia di Napoli , che è la Penisola Sorrentina, forse la più importante per ricettività alberghiera nel complesso in Campania, non è omogenea, Vico ha molti problemi a cominciare da quelli sulla Raffaele Bosco e i Monti Lattari, anche se il Faito sembra rinascere. “Vico rischia di essere la palla al piede della penisola”. A dirlo è l’ex vice sindaco Giuseppe Guida, che oggi in una lunga intervista sul settimanale Agorà, che vi invito a leggere, riflette su alcuni temi. Gli altri comuni non fanno progetti con chi non rispetta i tempi e fa lavori che non finiscono mai. “Poi, lo spirito di collaborazione non è il forte dell’amministrazione cittadina…” L’auspicio di Guida è che il metodo cambi, e “che si diano una mossa”. L’ ex vice sindaco, tributarista, che ha partecipato al summit “Verso Sud” di Sorrento, si è reso conto di queste cose parlando con gli altri sindaci del comprensorio, che gli hanno fatto capire che per la realizzazione di opere consortili è necessario rispettare i tempi e fare gioco di squadra. In modo elegante esiste una criticità “i tempi non sono maturi per discorsi unitari e non vi è ancora la mentalità”. La città di Vico Equense ha preferito disertare la due giorni organizzata dal prestigioso studio Ambrosetti “forse per motivi politici o per l’atavico campanilismo che ancora regna in penisola”. L’ex vice sindaco, durante l’intervista, tocca tanti temi. Dal Pnrr al progetto sulla sentieristica chiamato le 13 porte, definito senza sostanza, ma “solo marketing”. In fine a Peppe Aiello da un consiglio “imiti il sindaco di Sorrento invece di seguire altri esempi”.