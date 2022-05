Vico Equense, il Tribunale di Torre Annunziata: regolari le operazioni elettorali del 2016. Soddisfazione dell’ex sindaco Buonocore

Vico Equense. L’ex sindaco Andrea Buonocore, eletto nel 2016 alla carica di primo cittadino, pubblica un post sulla sua pagina Facebook per comunicare l’importante decisione del Tribunale di Torre Annunziata che ha attestato la regolarità delle operazioni elettorali che lo hanno visto vincitore. Una sentenza che restituisce a Buonocore la dignità facendo piena chiarezza sulla regolarità del suo mandato svolto fino al 2021 quando ha deciso di non ricandidarsi alla poltrona di sindaco: «Per l’intera durata del mio mandato da Sindaco sono stato attaccato per una mia presunta non legittimità nello svolgere tale ruolo, una sorta di Sindaco “abusivo” e/o illegittimo.

Un atteggiamento che ha influito e, a tratti, paralizzato l’attività amministrativa a discapito della nostra amata Vico Equense che si è vista catapultata nientedimeno finanche sulle reti nazionali per presunte irregolarità elettorali

Lo scorso mercoledì, il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, ha emesso la sentenza di assoluzione per i fatti relativi ai presunti brogli elettorali contestati nel 2016 al dott. Luigi Salvato, allora Segretario Generale ed a Savarese Luigi, presentatore della lista Vicoinvolgiamo.

Ringrazio pubblicamente entrambi per quanto hanno dovuto subire ed affrontare.

La formula utilizzata dal Giudice “assoluzione perché il fatto non costituisce reato” per il primo e “il fatto non sussiste” per il secondo, attesta che le operazioni elettorali per la mia elezione a Sindaco nel 2016 si sono svolte in tutta regolarità.

Questa sentenza restituisce dignità all’intera Città di Vico Equense, fa chiarezza sulla mia persona e sul mio mandato e consegna la verità alla storia».