Vico Equense, il dolore per la tragica scomparsa di Ausilia Apuzzo: “Impensabile dover lasciare questa terra per colpe altrui”

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa di Ausilia Apuzzo, la 58enne di Vico Equense deceduta ieri mattina in un incidente stradale a Sant’Agnello. Tra i tanti riportiamo un post comparso sulla pagina Facebook di Aequa News: «Cara Ausilia, che dolore salutarti. Non sai che amarezza per la maggior parte di noi apprendere la notizia della tua scomparsa. È impensabile dover lasciare questa terra per colpe altrui: che colpe avevi tu che come ogni mattina attraversavi quel tratto di statale a Sant’Agnello, a piedi per recarti a lavoro, scendendo dalla tua Patierno? Il destino quanto è beffardo e crudele. È mai possibile dover morire così? Non ci sono parole se pensiamo a quante morti la strada ci sta offrendo, a partire da appena una settimana fa con Alfonso, Genny o tanti altri a ritroso. Come non ricordare nel 1996 la morte del caro Gennaro, investito in pieno centro a Vico, davanti la chiesa di San Ciro da una grossa moto mentre attraversava la strada nel giorno del suo anniversario di matrimonio. Tante morti invane che non sono riuscite a farci riflettere sulla pericolosità delle strade. Ausilia cara, non doveva finire così, non dovevi lasciarci così presto, non dovevi andartene nel modo più brutale possibile, no no no! È inaccettabile una morte del genere, è inaccettabile salutare in così poco tempo un’altra concittadina per incidente. Basta ora basta! Non se ne può più. Ausilia che dolore, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Buon viaggio amica, vegliaci e riposa in pace».