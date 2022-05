Vico Equense, il dolore per Ausilia investita mentre andava a lavoro a Sant’Agnello . Sono tanti i ricordi che ci sono pubblicamente sul social network Facebook, il ricordo dell’amica , l’ex consigliere Carolina Apuzzo, il ricordo delle attività dove effettuava le pulizie a Sant’Agnello, tanti abbiamo visto in lacrime, abbiamo aspettato il giorno dopo per parlarne , fra questi ricordi anche la pagina facebook Aequa news

Cara Ausilia, non eri sposata e non avevi una famiglia tutta tua ma avevi una vera famiglia che ti voleva tanto bene e ti amava come moglie, sorella, mamma, figlia. Avevi un fratello, cugine, zie, amici e parenti che ti amavano tanto. Eri stimata in tutto il casale di Patierno ed oltre, conosciuta, ammirata e voluta bene. Sempre presente per tutti, sempre amorevole, sempre speciale. Una persona stupenda. Amavi profondamente la vita, ti piaceva lavorare nell’orto, passeggiare, viaggiare. Proprio ieri eri andata con le tue cugine a Positano per vivere una domenica serenamente.

Stamattina, diversamente dalle altre mattine, sei scesa prima per andare a lavorare: perché volevi andare nel tuo mare a farti un bagno. Volevi goderti una bella giornata afosa di sole, volevi un po’ di tempo per te. Avevi parcheggiato ed eri andata a salutare la signora della tabaccheria del corso, come tutte le mattine. Un come stai, un piccolo scambio di battute per poi attraversare ed andare in farmacia per le pulizie. E proprio quell’attraversamento sulle strisce non ti ha dato scampo! Mentre attraversavi la strada come tutte le mattine, un maledetto motorino che sfrecciava sul corso ti stava venendo addosso, volevi schivarlo, ti sei chinata all’indietro ma un camion che stava passando non ti ha dato scampo, non ti aveva visto, si è fermato solamente alle urla delle persone. Ed è così, tragicamente, che ci hai salutato per sempre, che hai salutato questo triste e cattivo mondo, fatto di gente senza regole e senza “freni”. Un evento così drammatico ed improvviso per i familiari e per tutti noi diventa difficile da accettare. Non si può accettare una morte del genere, non si può accettare un genere umano che non rispetta le vite altrui. Non si possono accettare queste morti, incidenti del genere. No no no e no. Che dolore Ausilia, buon viaggio e proteggi tutti quelli che ti vogliono bene