Vico Equense, il cordoglio dell’ex sindaco Andrea Buonocore per la morte di Ausilia Apuzzo: “Siamo tutti responsabili…”

Tutta la città di Vico Equense è sconvolta dalla tragica fine di Ausilia Apuzzo, che avrebbe compiuto 58 anni il prossimo mese di luglio e che ieri mattina ha perso la vita a Sant’Agnello, investita da un camion mentre attraversava Corso Italia. Tanti i messaggi di dolore e di cordoglio per una tragedia che si fa fatica ad accettare e che lascia una sensazione di sconforto e di impotenza. Tra i tanti messaggi anche quello dell’ex sindaco Andrea Buonocore: «La morte, per qualunque causa sopravvenga, ci lascia sempre attoniti e senza parole. Quando avviene per una serie sfortunata di eventi, è ancora più difficile riuscire ad accettarla. Ma se succede quanto accaduto ad Ausilia è sconvolgente. Quando tocca una persona semplice, umile e perbene, dedita alla cura della famiglia, ad una lavoratrice instancabile, allora lascia ancora più sgomenti.

Ausilia è stata una persona attenta, con un elevato senso civico e morale.

Siamo tutti responsabili per l’incidente avvenuto: ogni volta che infrangiamo una regola mettiamo a repentaglio la vita nostra e di chi ci sta intorno.

La tua morte, Ausilia, interpella ciascuno di noi e pone ciascuno di noi di fronte alle proprie responsabilità. La tua morte richiama le nostre responsabilità e il nostro senso civico.

Dobbiamo recuperare educazione, responsabilità e rispetto.

Perdonaci Ausilia e Ad-Dio Ausilia».