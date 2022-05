Vico Equense: il cordoglio del sindaco per Ausilia, la donna investita a Sant’Agnello. “Purtroppo la nostra comunità piange un’altra vittima della strada. Donna lavoratrice e solare a cui vanno le mie preghiere e quelle della intera comunità. La speranza è che la dolcezza, il sorriso e la voglia di vivere di 𝗔𝘂𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮 sappiano rifiorire in eterno” – così il sindaco di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Aiello, in seguito alla drammatica scomparsa di Ausilia Apuzzo, morta ieri mattina dopo essere stata investita da un camion nel centro di Sant’Agnello mentre si recava al lavoro.

Una vicenda sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento del maggiore Ivan Iannucci, mentre è stato disposto il sequestro del tir e della salma della vittima per essere sottoposta ad esame autoptico. Il conducente del mezzo pesante, un 31enne originario della provincia di Avellino, è indagato per omicidio stradale.