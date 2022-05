Vico Equense, il 6 maggio temporanea istituzione del divieto di sosta in Via Roma per allaccio metanizzazione

Parte del territorio del Comune di Vico Equense è interessato dal completamento dei lavori di metanizzazione e venerdì 6 maggio 2022 verrà realizzato un nuovo allacciamento interrato in via Roma civico 2/4.

Al fine di consentire l’esecuzione dei predetti lavori si rende necessaria una temporanea modifica della regolamentazione della circolazione stradale con interdizione della sosta e della circolazione per i veicoli di peso oltre le 3,5 tonnellate.

Per tali motivi il Comune – con Ordinanza n. 105/2022 – per il giorno 6 maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 istituisce in Via Roma, dal civico 1 al civico 9, il divieto di circolazione per i veicoli di peso superiore alle 3,7 tonnellate nonché il divieto di sosta con rimozione forzata.