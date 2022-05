Vico Equense, il 28 maggio la campagna di prevenzione e screening gratuito “Pienz’ a salute”

Vico Equense. Una giornata di prevenzione e screening gratuito per la popolazione. Sabato 28 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sarà possibile partecipare all’iniziativa “Pienz’ a Salute”, promossa dall’Asl Napoli 3 Sud e dall’Amministrazione Comunale.

In Via Filangieri 108 verranno allestite postazioni e sportelli informativi in grado di erogare servizi e dare informazioni alla popolazione. Una giornata dedicata alla prevenzione, al confronto con medici esperti e alla promozione di uno stile di vita sano al fine di contrastare gravi patologie.

– Pap Test per donne dai 25 ai 29 anni

– Pap Test HPV DNA per donne dai 30 ai 64 anni

– Prenotazione mammografia per donne dai 45 ai 69 anni

– Distribuzione kit colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni

Non occorre la prenotazione