Vico Equense: GIORNATA DEL MARE a MARINA DI VICO

Dalla lega navale di Vico Equense:

Oggi abbiamo passato una bella mattinata grazie ai ragazzi dell’Istituto F. Caulino, circa ottanta ragazzi accompagnati dal Dirigente scolastico A. Maresca e da alcuni docenti.

Ringraziamo, il Comandante L. Pignatelli della locale Guardia Costiera, il Comandante F. di Martino della Polizia Municipale, Bartolo Staiano per l’AMP, Ciro Sorrentino, Carlo Sorrentino, i fratelli S. e P. Manganaro per la grande disponibilità data per infondere nei ragazzi l’amore ed il rispetto per il mare.

La Marina di Vico, come del resto tutto il territorio è ricco di storia speriamo, con questo incontro di averne trasmesso un poco anche a loro.

Grazie Ragazzi.

foto P.Cinque