Vico Equense, convocato il consiglio comunale per martedì 10 maggio 2022. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Vico Equense. Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Buonocore rende noto che il prossimo Consiglio Comunale si terrà martedì 10 maggio 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione ed in seduta pubblica e sessione ordinaria per la trattazione degli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni

2) Approvazione del Rendiconto della gestione 2021 ai sensi degli art. 151 e 227 del Tuel.