Vico Equense/Castellammare di Stabia: per domani aumentano le corse della funivia del Faito. Aumenta il numero dei viaggiatori e l’Eav potenzia il servizio della funivia del Faito. Per ora il numero maggiore di corse è previsto esclusivamente per la giornata di domani, domenica 15 maggio, ma non si esclude che possa essere introdotto anche per i prossimi fine settimana.

“Visto il numero di viaggiatori registrato negli ultimi weekend e l’affluenza di turisti prevista – si legge in una nota dell’azienda di trasporti – il normale servizio funiviario, il 15 maggio, sarà integrato con le seguenti corse: 17:20 – 17:40 – 18 – 18:20 – 18:30.