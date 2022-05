Vico Equense-Castellammare di Stabia, galleria Privati e galleria di Pozzano al buio. Invitiamo alla massima prudenza

Metà galleria Privati, nel tratto in direzione Sorrento, è totalmente al buio così come la galleria di Pozzano. Una situazione di estremo pericolo considerato che entrambe le gallerie vengono percorse ogni giorno da migliaia di veicoli e la ridotta visibilità dovuta alla mancanza di illuminazione rappresenta una fonte di grave pericolo che potrebbe portare ad incidenti stradali.

In attesa che la situazione venga risolta e l’illuminazione regolarmente ripristinata invitiamo tutti alla massima prudenza ed al rispetto del Codice della Strada, evitando sorpassi e mantenendo una velocità rispettosa dei limiti imposti. Attenzione metà galleria privati direzione Sorrento totalmente al buio