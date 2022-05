Vico Equense: camion in avaria bloccato in galleria in direzione Sorrento. Disagi nella galleria di Seiano questo primo pomeriggio di lunedì, 2 maggio 2022, per gli automobilisti che si trovano a dover percorrere la galleria Santa Maria di Pozzano, a Vico Equense, il collegamento che congiunge la Penisola Sorrentina con Castellammare di Stabia.

Un camion, infatti, si è fermato nel tunnel a causa di un’avaria. Per questo motivo, il traffico risulta completamente bloccato in direzione Sorrento: una lunga coda di automobili, completamente ferme, attendono di riuscire a tornare in Penisola.

Sul posto la polizia municipale sta regolamentando il traffico.