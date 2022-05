Vico Equense, 59 anni di matrimonio: auguri a Teresa e Antonino

L’amore ai giorni nostri non è mai scontato. L’amore vero, quello sincero, è basato su alcuni dei valori importanti della vita: fiducia, rispetto, libertà. Oggi per Antonino Maresca e Teresa Aiello della frazione di Arola, a Vico Equense, è un giorno speciale, perché si riconferma il sogno che si è avverato nei loro cuori ben 59 anni fa, un traguardo importantissimo che tutte le giovani coppie si augurano di raggiungere. È una gioia immensa per tutta la famiglia di Teresa Aiello e Antonino Maresca, soprattutto da parte dei loro figli Giosuè Caterina, Annamaria e Alberto gli hanno così voluto augurare il miglior anniversario di matrimonio, nell’attesa che questo amore eterno si vada a coronare con le nozze di diamante. La redazione di Positanonews rivolge a Teresa e Antonino i migliori auguri per questo avvenimento importante.