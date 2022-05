Viabilità a Positano, l’opposizione replica all’assessore Guarracino: “Auguriamo di riuscire ad ammettere che esiste un problema, per poi risolverlo”. Continua il dibattito per la viabilità nella città verticale. L’opposizione, Su Per Positano, ha replicato all’assessore Guarracino, dopo la risposta ricevuta ieri:

Finalmente abbiamo ricevuto la risposta dell’Assessore Guarracino riguardo le inadempienze dell’amministrazione nel garantire sicurezza stradale e un’adeguata viabilità.

O questo è quello che ci piacerebbe scrivere, peccato che, nelle 4 pagine che oggi sono state rese pubbliche, non ci sia l’ombra di una sola risposta alle nostre domande, ma, come siamo abituati dall’alba della libertà, solo fumo negli occhi ed autoproclamazioni.

Tutto è giustificato In nome della ripresa post covid, a discapito della sicurezza e della vivibilità, anche se in realtà questo traffico ingestibile perdura dal periodo pre pandemico, ce lo ricordiamo bene tutti.

Dal testo di Guarracino si evince anche che la ZTL è solo un modo per portare soldi nelle casse del comune (8000 multe l’anno di media) e nulla più.

Le chiusure della strada interna, secondo l’assessore, sarebbero strategiche, ma in realtà vengono applicate passivamente, senza programmazione e senza preavviso, quando non c’è altra scelta e la viabilità é già al collasso.

I problemi di parcheggio a Positano, secondo il nostro assessore, sono atavici, come il tempo dal quale lui ricopre la carica.

All’assessore Guarracino auguriamo di riuscire ad ammettere, prima o poi, che a Positano esiste un problema, e di iniziare a lavorare per risolverlo.

Noi di Su per Positano siamo vicini a tutto il corpo dei Vigili, l’Anas, il 118, la Croce Rossa, e le associazioni che vedono strumentalizzato il proprio lavoro per vuoti proclami elettorali.