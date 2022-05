Viabilità a Positano, l’assessore Raffaele Guarracino risponde all’interrogazione del gruppo di opposizione.

In merito all’interrogazione esposta dal gruppo di opposizione, seppur non condividendone il contenuto, in linea con il principio di trasparenza adottato da questa Amministrazione, nelle note appresso esposte si cercherà di dare una risposta speriamo esaustiva alla vicenda, ma, “lasciatemelo dire – più che una interrogazione sembra disinformazione di piccolo cabotaggio”.

In tutta onestà, dopo aver letto e riletto più volte l’interrogazione, non ho potuto che constatare quanto la stessa sia superficiale, carente e basata su congetture/ipotesi prive di qualsiasi fondamento a supporto delle criticità evidenziate, ma soprattutto tesa a generalizzare e strumentalizzare in maniera alquanto caotica e senza proporre alcuna soluzione, problematiche rilevanti quali, traffico, interventi 118, accessi ZTL, sosta selvaggia, etc; unico risultato o rischio, quello di restituire un’immagine di Positano del tutto distorta, non corrispondente alla realtà, capace solo di compromettere in maniera irreparabile il buon nome della nostra città, Infatti, da ciò che scrivete, trapela la sensazione di vivere in un paese inospitale, soffocato dal traffico, devastato dalla sosta selvaggia, dove la vita delle persone è continuamente messa a rischio, dove il 118 ti lascia morire.

Allora, davvero non capisco! Poi mi chiedo: parlano di Positano? Con la fine dello stato di emergenza, il nostro paese vive un momento di ripresa straordinario, un ritorno del turismo internazionale come negli anni precedenti la pandemia, le strutture ricettive alberghiere registrano un incremento di presenze di gran lunga superiore a rispetto ai mesi di aprile e maggio del 2019, un tessuto extra-alberghiero di eccellenza in costante crepita che è divenuto un importante opportunità di sviluppo e benessere per tante famiglie e cittadini positanesi. Un turismo che insieme alla stampa mondiale, apprezza il nostro paese, considerandolo uno dei luoghi più belli del mondo da visitare almeno una volta nella vita.

Tutto ciò, è accompagnato inevitabilmente da un incremento dei veicoli presenti su strada, come abbiamo potuto notare e costatare nei primi giorni di “ponte” di quest’anno dove, nonostante il notevole afflusso di persone, grazie al costante lavoro di agenti, ausiliari del traffico, forze dell’ordine e volontari di protezione civile, si è riusciti a gestire il traffico veicolare in maniera organizzata, provvedendo quando necessario e come di consuetudine ad effettuare delle chiusure sistematiche del tratto interno la ZTL, consentendo l’accesso ai soli veicoli diretti verso le strutture ricettive in possesso di prenotazione, proprio per garantire la tranquillità nel centro storico ed agevolare il transito dei mezzi di soccorso.

Negli ultimi anni inoltre sono state apportate delle modifiche alla ZTL, Implementando le tariffe di accesso e ponendo un limite alla larghezza dei minibus; cosa più importante l’introduzione dell’ecopass che vieta il transito ai mezzi più inquinanti, come gli euro O, 1 e 2; tutto ciò ha avuto certamente un effetto deflattivo del traffico veicolare all’interno dell’asse viario di via Pasitea e C. Colombo, considerando che siamo in un momento di crescita costante dei flussi attratti per ovvie ragioni dalla Costiera Amalfitana ed in particolare da Positano. Ovviamente,laddove dovessimo ravvisare criticità riferite agli effetti deflattivi attesi del traffico veicolare nel centro storico, come abbiamo sempre fatto, saranno riviste le impostazioni di accesso alla ZTL. In linea con quanto fin qui detto, con apposita ordinanza dirigenziale del 2010 è stato limitato l’accesso all’interno del centro storico anche agli automezzi adibiti al trasporto merci. Tutte le misure adottate hanno un comune obiettivo, garantire la sicurezza della circolazione, la qualità del soggiorno dei nostri ospiti e non ultimo far sapere ai cittadini residenti di aver scelto un’Amministrazione attenta alle problematiche territoriali. Poi, nel segno della demagogia sposata da coloro che credono di avere una soluzione per tutto, siamo pronti ad ascoltare e cospargerci il capo di ceneri, sempre nell’interesse primario “la trasparenza dell’azione amministrativa”.

Anche la circolazione sulla S.S. 163, è di gran lunga migliorata rispetto agli anni pre-pandemia, i torpedoni e i grandi bus turistici che invadevano le nostre strade bloccadno il traffico per ore, sono orami un lontano ricordo. Questo risultato importante, sotto gli occhi di tutti è il frutto del lavoro di anni che ha visto impegnata questa amministrazione e il sottoscritto nel condividere e predisporre di concerto con l’ANAS la famosa ordinanza che vieta ai grandi bus il doppio senso di circolazione in costiera amalfitana e che oggi produce finalmente i suoi effetti positivi, tutto questo dopo una lunga battaglia giudiziaria che come sempre ha visto il comune di Positano in prima linea, costituito in giudizio a difesa dei principi e delle prescrizioni previste dall’ordinanza stessa, la cui sentenza recentissima, ha visto riconosciuti i diritti e le doglianze rappresentate dalla nostra amministrazione.

In merito alla “sosta selvaggia”, a titolo esemplificativo, la sosta di un autoveicolo al di fuori delle norme stabilite dal codice della strada, un bel problema considerata l’orografia di Positano; vi ricordo, che a tal proposito si è provveduto al potenziamento del Comando di Polizia Locale con l’assunzione di n.6 agenti in pianta organica, implementato ulteriormente con l’assunzione di n.7 agenti nel periodo estivo, proprio per avere un controllo capillare del territorio, come sappiamo particolarmente esteso. Nella realtà che probabilmente gli interroganti non conoscono o fanno finta di non conoscere, gli agenti di Polizia Locale devono far fronte a problematiche giornaliere di ogni genere senza considerare le variabili che puntualmente si presentano. Colgo l’occasione per congratularmi con i nostri agenti di Polizia Municipale eccellentemente diretti dal Comandante Sergio Ponticorvo per lo spirito di abnegazione dimostrato nell’ambito delle attività svolte, quali controllo della velocità, controllo in tempo reale della copertura assicurativa e revisione dei veicoli con l’utilizzo del software targa system, controllo della sosta, in media ogni anno vengono elevati dai 7.000 ai 9.000 verbali per divieto di sosta, oltre la rimozione forzata di quei veicoli che intralciano la circolazione, controllo accessi ZTL, presidio degli snodi nevralgici per facilitare lo scorrimento dei veicoli, controllo conferimento e abbandono dei rifiuti, etc.

Tra l’altro, approfitto per informare gli interroganti e la cittadinanza che con l’approvazione del prossimo bilancio di previsione, su mia richiesta e come già accadeva negli anni passati si è provveduto a stanziare importanti risorse comunali per l’istituzione del servizio degli ausiliari del traffico, che saranno impegnati nei prossimi mesi sulla S.S. 163 lungo tutto il tratto di traversa interna di competenza del nostro comune e che rappresenteranno un ulteriore supporto per garantire un servizio di viabilità ancora più efficace ed efficiente.

Contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, a proposito dei tempi di attesa troppo lunghi del 118, voglio rassicurare i nostri concittadini sulla realtà dei fatti. Il Sindaco ha costanti colloqui con i soccorritori di Positano per sincerarsi sulle effettive tempistiche degli interventi, non solo all’inizio della stagione estiva, ma sempre!!!. Infatti, i dati evidenziano interventi sanitari effettuati in tempi adeguati e congrui rispetto alle emergenze dichiarate, grazie alla professionalità dei soccorritori e medici in forza al 118 e alla croce rossa, che garantiscono la massima assistenza sanitaria ai cittadini residenti e agli ospiti, tutto ciò, in sinergia con gli agenti della polizia municipale. Ritengo gravissimo insinuare con determinate affermazioni che possono creare preoccupazioni infondate non solo nei cittadini ma anche nei nostri ospiti, che potrebbero giudicare nostro paese un posto da evitare per trascorrere le vacanze. L’encomiabile lavoro del personale sanitario del 118 e della Croce Rossa da sempre supportato da questa Amministrazione che tra l’altro in questi giorni, e in costante contatto con i vertici dirigenziali della nostra ASL Salerno al fine di migliorare e implementare servizio sanitario di emergenza, soprattutto per il periodo estivo, ritengo nostro paese e l’intera costiera amalfitana un luogo delle caratteristiche uniche che richiede necessariamente l’istituzione di una zona sanitaria speciale con la previsione di servizi aggiuntivi indispensabili e non pia procrastinabili.

Man mano che scorro i punti dell’interrogazione tra le righe colgo un complimento, ovviamente non voluto, si! effettivamente nel 2017, con parere positivo dell’Ente proprietario della strada statale (ANAS) la traversa interna e stata estesa, per intenderci, della fontana dei cavalli fino ai pressi del ristorante ‘la Taverna del Leone., primo passo da attuare sempre nell’interesse ovviamente dei cittadini residenti. Ma siccome siete sempre figli della disinformazione di piccolo cabotaggio, avete omesso di ricordare ai cittadini residenti, la redazione di un progetto già trasmesso all’ANAS, in attesa di nulla osta, che racchiude la proposta di regolamentazione della sosta (destinata ai residenti) lungo tutto tratto interessato.

A questo punto sono stremato dalla vostra continua voglia di recitare la parte dei cavalieri senza macchia. Se ho ben capito, volete comprendere come risolvere problema dei mezzi di locomozione senza targa. Be! II legislatore, vista la crescita esponenziale di taluni mezzi, ha apportato delle modifiche al nuovo codice della strada, limitandone l’uso irrazionale e pericoloso, fissando date ben precise per l’attuazione. Ovviamente le Municipalità devono recepirne le direttive, introducendo o adeguando propri dispositivi locali e vi assicuro che gli uffici sono particolarmente attenti a queste problematiche.

Pero consentitemi un solo appunto, scrivere con facilita di concetto, reiterando di continuo parole come incidenti gravi e strade pericolose, sembra quasi stiate interrogando amministratori che vivono un’altra realtà, in tutta °nest& lo sciacallaggio e da sempre considerata la strada dei vili.

In ultimo, si e vero, nel programma dell’Alba della liberta e scritto a chiare lettere l’opportunità del passaggio di competenza dell’asse viario che collega le frazioni di Montepertuso e Nocelle in capo al Comune di Positano. Ci sono stati diversi incontri in Provincia e anche con il Presidente preso la nostra municipalità, per concordare le modalità di trasferimento della Sr, ma, ovviamente un iter lento e macchinoso poiché nel corso della sua realizzazione sono stati tralasciati diversi adempimenti tecnici che oggi richiedono un notevole sforzo da parte dell’Amministrazione.

Registriamo per le frazioni invece un’atavica carenza di posti auto soprattutto a causa del grande sviluppo turistico che nell’ultimo decennio sia Montepertuso che Nocelle hanno registrato. Una crescita esponenziale che da un lato ha generato tanto benessere e contribuito a valorizzare anche la parte alta del nostro paese, dall’altro ha comportato una serie di criticità legate alla mobilità che necessariamente devono trovare una risoluzione. A tal fine, abbiamo già ottenuto dalla Regione Campania, un finanziamento per la progettazione dell’ampliamento del parcheggio in località Nocelle accordato con l’atto aggiuntivo sulla mobilità in costiera Amalfitana a firma del Presidente della commissione trasporti Luca Cascone, mentre per Montepertuso procede spedita la procedura per l’approvazione del progetto per la realizzazione del parcheggio pertinenziale con annesse strutture scolastiche munite di ascensore per raggiungere il sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie in località campo sportivo, il cui parere della soprintendenza è atteso a giorni.

Spero di aver soddisfatto l’interrogante e gli aderenti, circa l’azione Amministrativa del gruppo politico cui appartengo. Vorrei giusto ricordare, per evitare di scivolare nella trappola della disinformazione, prima di essere amministratori siamo persone “perbene”, non affini al concetto della politica del piccolo cabotaggio.

Oggi, la questione viabilità è diventata una problematica che va affrontata necessariamente in maniera congiunta a livello di Costiera Amalfitana, tutti i Sindaci della Costa d’Amalfi di concerto con tutti gli Enti sovra comunali, si stanno battendo già da tempo per realizzare il sogno comune, la ZTL territoriale, contingentando finalmente l’accesso dei veicoli in tutta la costa, il cui iter sarà certamente lungo e tortuoso, ma sicuramente vedrà la luce. Su questo sono fiducioso!