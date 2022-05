Via libera al piano per ospedali e case di comunità: in lista anche Sorrento e Vico Equense. Il Consiglio regionale della Campania ha dato il via libera al piano per ospedali e case di continuità. Nella lista, che prevede grazie ad un finanziamento di quasi un miliardo di euro del Pnrr, ci sono 48 ospedali di comunità, 172 case di comunità e 65 centrali operative territoriali per le prestazioni di prossimità di emergenza. Inoltre, si prevedono anche delle risorse per l’ammodernamento della dotazione tecnologica e digitale dei presidi sanitari. E, nella lista, sono presenti anche gli ospedali di Sorrento e di Vico Equense.

Per gli ospedali di comunità si prevede un investimento di circa 111 milioni di euro, destinati al ricovero breve di pazienti che richiedono cure a bassa intensità con 20 posti letto che servono per ridurre gli accessi inopportuni ai pronto soccorso e garantire le dimissioni protette.

Invece per la case di comunità si prevedono investimenti per circa 250mln di euro. Si tratta di strutture polivalenti di assistenza primaria, specialistica e sociosanitaria, e qui i cittadini potranno essere assistititi da medici, infermieri, Oss ed altri professionisti riuniti in team. Lo scopo del progetto è quello di riconvertire l’assistenza e disporre di luoghi di cura più vicini ai cittadini a partire dal domicilio del paziente grazie agli investimenti sulla telemedicina.