Verso Sud: il prossimo fine settimana scuole chiuse a Sorrento. Venerdì e sabato prossimi Sorrento ospita il summit “Verso Sud” voluto dal ministro Mara Carfagna ed organizzato insieme al Forum Ambrosetti. Per l’occasione arriveranno in costiera le più alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per questo motivo si rende necessario predisporre un piano della sicurezza adeguato a tutelare gli ospiti ed anche la cittadinanza. Nel corso del confronto dei giorni scorsi tra vertici della Prefettura e forze dell’ordine operanti in provincia di Napoli, è emersa la necessità di prendere una serie di precauzioni. Allo stesso tempo bisogna evitare di congestione le strade cittadine.

Per questi motivi il sindaco Massimo Coppola ha firmato un’ordinanza con la quale impone la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado nei giorni 13 e 14 maggio. Inoltre, solo per la Vittorio Veneto, poiché ricade in prossimità di Villa Zagara (nella foto in alto) che ospita l’evento, lo stop scatterà già il 12.

Con lo stesso provvedimento è imposto il divieto di sorvolo del territorio comunale per il giorno 13 maggio. Infine, il campo Italia, nei giorni 13 e 14 maggio, sarà destinato esclusivamente all’atterraggio ed al decollo degli elicotteri ufficiali degli ospiti del Forum Ambrosetti.