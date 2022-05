“Verso Sud” a Sorrento: ecco il programma ufficiale

Sorrento si prepara ad accogliere il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e il neo rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Verso Sud” è l’evento a cui prenderanno parte numerosi ministri ed esponenti politici nazionali. Un evento al quale Sorrento e il sindaco Massimo Coppola lavorano da tempo per ospitare tante figure di rilievo. Ecco che si rende noto il programma con date e orari degli eventi che accoglieranno i tanti ospiti a villa Zagara.

Questo il programma dell’evento:

Venerdì, 13 maggio 2022

8.30 – 9.45 Arrivo dei partecipanti e registrazione

9.45 Apertura del collegamento digitale con i partecipanti da remoto

Sistemazione in sala alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Modera e introduce

Monica Maggioni (Direttore, TG1 RAI)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Roberto Fico

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mario Draghi

L’AGENDA PER UN SUD PROTAGONISTA NEL MEDITERRANEO

Mara Carfagna (Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

LA VOCE DELL’EUROPA

Dubravka Šuica (Vice Presidente e Commissaria Europea per la Demografia e Democrazia)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO

Valerio De Molli (Managing Partner and CEO, The European House – Ambrosetti; portavoce dell’Advisory Board

“Verso Sud”

11.30 – 11.50 Intervallo

11.50 – 13.00 Modera e introduce Francesco Guerrera (vice direttore, La Repubblica)

Essere città mediterranea, oggi: Napoli tra presente e futuro

Gaetano Manfredi (Sindaco della Città Metropolitana di Napoli)

LO SCENARIO DEL MEDITERRANEO: OPPORTUNITÀ DI OGGI E TRAIETTORIE PER IL FUTURO

La strategia italiana ed europea per un nuovo protagonismo del Mediterraneo nel mondo

Marco Minniti (Presidente, Fondazione Med-Or)

Il Mediterraneo in chiave di cooperazione economica e di sviluppo

Stefano Manservisi (Professor and Member of the International Independent Task Force on Creative Climate Action; Sciences Po-Paris School for International Affairs; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”

Arancha González (Dean, Paris School of International Affairs, Sciences Po; former Minister of Foreign Affairs, Spain)

Prove di cooperazione: la voce dei Paesi del Mediterraneo

Abdel Aziz Abu Hamad Aluwaisheg (Vice Segretario Generale, Consiglio di Cooperazione del Golfo, GCC)

Abdelkrim Harchaoui (Inviato Speciale incaricato della diplomazia economica presso il ministro degli Affari Esteri; Già ministro delle Finanze e del Commercio, Algeria)

Sheikha Hissah Saad Al Sabah (Principessa, Presidente del Council of Arab Businesswomen, Kuwait)

13.00 – 14.00

Modera e introduce Francesco Guerrera (vice direttore, La Repubblica)

I CORRIDOI DELL’ENERGIA

Lo scenario energetico

Adnan Shihab-Eldin (Senior Visiting Research Fellow, Oxford Institute for Energy Studies; former Secretary General, Opec)

Opportunità per l’Europa e l’Italia nel Mediterraneo

Stefano Pontecorvo (former Senior Civilian Representative of Nato in Afghanistan)

Sicurezza e transizione energetica nel Mediterraneo

Mohamed Arkab (Ministro dell’Energia e delle Miniere, Algeria)

Mustafa Sanalla (Presidente, National Oil Corporation, Libia)

Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica)

14.00 – 15.30 pranzo

15.30 – 17.00

Modera e introduce Luciano Fontana (Direttore, Corriere della Sera)

GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI FISICI E DIGITALI, VOLÀNO PER IL MEDITERRANEO

Costruire il futuro dei trasporti nel Sud Italia

Paolo Scudieri (Presidente, Adler Group)

I corridoi ferroviari europei

Manuel Besteiro Galindo (President, General Assembly, Mediterranean Rail Freight Corridor)

Rivoluzionare i trasporti del Paese: la spinta da tecnologia, innovazione e sostenibilità

Fabrizio Favara (Chief Strategy Officer, Ferrovie dello Stato Italiane)

Costruire economie connesse: un confronto tra i Paesi del Mediterraneo

Kyriakos Pierrakakis (Ministro della Governance digitale, Grecia)

Vittorio Colao (Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale)

Non solo infrastrutture: gli altri fattori che abilitano lo sviluppo

Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico)

L’EUROPA NEL MEDITERRANEO: PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL NOSTRO PAESE

Paolo Gentiloni (Commissario Europeo per l’Economia) videoconferenza

Dibattito con i partecipanti

17.00 – 17.20 intervallo

17.20 – 19.00

Modera e introduce

Gennaro Sangiuliano (Direttore, TG2)

ECONOMIA DEL MARE E PORTUALITÀ

L’Economia del Mare nella visione del Libro Bianco “Verso Sud”

Massimo Deandreis (Direttore Generale, SRM – Intesa Sanpaolo; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

La visione per la leadership economica del Sud attraverso il mare

Gianni Onorato (Amministratore Delegato, MSC Cruises)

I corridoi del mare e le filiere strategiche territoriali protagonisti dello sviluppo e del turismo nel Mediterraneo

António Costa Silva (Ministro dell’Economia e del Mare, Portogallo)

Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo)

Gli investimenti per le infrastrutture al Sud nella visione del Libro Bianco “Verso Sud”

Massimiliano Cesare (Amministratore Delegato, MCC – Mediocredito Centrale; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

Centralità economica e prossimità territoriale: logistica e infrastrutture per l’agroalimentare Made in Italy

Ettore Prandini (Presidente, Coldiretti)

Il piano del Governo per le infrastrutture e un paese più connesso, in chiave sostenibile

Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili)

Dibattito con i partecipanti

21.00 Cena di networking

Sabato, 14 maggio 2022

8.30 – 9.00 Arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione in sala

Apertura del collegamento digitale con i partecipanti collegati da remoto

Modera e introduce

Maarten Lulof van Aalderen (Corrispondente in Italia, De Telegraaf; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

LE RISORSE ECONOMICHE PER IL PROTAGONISMO DEL SUD E LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEL PAESE IN EUROPA

Daniele Franco (Ministro dell’Economia e delle Finanze)

FOCUS SU INVESTIMENTI, CAPITALE UMANO E CRESCITA

Il futuro degli investimenti per le PMI nel Paese e al Sud tra digitalizzazione, sostenibilità e inclusione

Anna Roscio (Executive Director Sales and Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo)

La visione e le proposte del Libro Bianco “Verso Sud”

Patrizia Lombardi (Presidente della Rete Italiana delle Università per lo Sviluppo Sostenibile; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

La sfida europea della Tunisia: per una partnership win-win

Marouane El Abassi (Governatore, Banca Centrale di Tunisia)

Dibattito con i partecipanti

10.00 – 10.45

Modera e introduce

Maarten Lulof van Aalderen (Corrispondente in Italia, De Telegraaf; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

SICUREZZA ALIMENTARE NEL MEDITERRANEO: UNA NUOVA SFIDA PER L’EUROPA

Massimiliano Giansanti (Presidente, Confagricoltura)

Pierre Moscovici (Presidente, Corte dei Conti, Francia) videoconferenza

GLI STRUMENTI PUBBLICI E IL RUOLO DELLA P.A. PER LA CRESCITA DEL SUD

Bernardo Mattarella (Amministratore Delegato, MCC – Mediocredito Centrale; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

Renato Brunetta (Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Dibattito con i partecipanti

10.45 – 11.15 intervallo

11.15 – 12.45

Modera e introduce

Federico Monga (Direttore, Il Mattino)

L’IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO NEL MEDITERRANEO

Luigi Di Maio (Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale) videoconferenza

LA COLLABORAZIONE STATO-REGIONI PER FAR CORRERE GLI INVESTIMENTI

Mariastella Gelmini (Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie)

Donato Toma (Presidente, Regione Molise)

Marco Marsilio (Presidente, Regione Abruzzo)

Roberto Occhiuto (Presidente, Regione Calabria)

Nello Musumeci (Presidente, Regione Siciliana)

Michele Emiliano (Presidente, Regione Puglia) videoconferenza

Vincenzo De Luca (Presidente, Regione Campania)

12.45 – 14.00

Modera e introduce

Enrico Mentana (Direttore, La7)

L’IMPEGNO DEI PARTITI PER IL FUTURO DEL SUD E DELL’ITALIA

Carlo Calenda (Azione)

Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) videoconferenza

Antonio Tajani (Forza Italia)

Enrico Letta (PD)

Giuseppe Conte (M5S)

CONCLUSIONI

Valerio De Molli (Managing Partner and CEO, The European House – Ambrosetti;

portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”)

Mara Carfagna (Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale)

14.00 Pranzo