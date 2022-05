Venerdì 6 maggio 2022: oggi si festeggia la Giornata mondiale dei Colori. Oggi, venerdì 6 maggio 2022, ricorre la Giornata mondiale dei Colori (World Kids Colouring Day). Nata nel 2008, si tratta di una festa dedicata soprattutto ai bambini, che dei colori sfruttano la forza emotiva ed esperienziale.

La Giornata dei colori piò essere vista come un vero e proprio inno alla vita, un’occasione per ricordare ai piccoli, ma anche ai grandi, l’impatto dei colori nella quotidianità e sulla possibilità di esprimersi, dando sfogo alla fantasia ed al pensiero in modo universale.

Infatti, la scelta dei colori non è mai casuale: spesso li selezioniamo in base alle emozioni ed all’umore del momento. Anche le tonalità che scegliamo per la casa ci aiutano a rendere l’ambiente più rilassante, più allegro, eccetera. Per il benessere della mente, esiste una vera e propria psicologia dei colori, che si basa sul significato di ogni colore. Preferire una tonalità ad un’altra, ad esempio, mette in evidenza alcuni caratteri della personalità, la cromoterapia, invece, cerca di sfruttare le proprietà benefiche di ogni colore per la salute del corpo e della mente.

La Giornata Mondiale del Colore, dunque, può essere un’ottima iniziativa per prendere coscienza della teoria dei colori.