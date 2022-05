Valentina Ferragni torna a Capri. Capri continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, l’isola azzurra, insieme alla Costiera Amalfitana ed alla Penisola Sorrentina, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

L’ultima ad essere sbarcata a Capri, in ordine cronologico, è Valentina Ferragni. Nota influencer, nonché sorella minore della più nota Chiara Ferragni, ha intrapreso solo successivamente i passi della sorella maggiore.

Valentina, fondatrice e responsabile del “Valentina Ferragni Studio”, è nota per essere una delle promesse del lifestyle odierno, grazie alle sue creazioni alla moda ed eleganti. Dopo essere stata vittima di body shaming sui social, da febbraio 2016 è ufficialmente entrata a far parte della TBS Crew Family. Il suo stile romantico e chic va di pari passo con le sue passioni per la moda, il beauty e i viaggi. Valentina collabora con tantissimi brand che rispecchiano il suo stile giovane, cosmopolita e romantico. Partecipa ad eventi e fashion shows condividendo la sua esperienza con i suoi followers attraverso Instagram posts o stories. Valentina lavora con brand beauty quali Dior, Estee Lauder e Foreo dal lontano 2015. Queste collaborazioni consistono non soltanto nella promozione del brand e dei prodotti stessi, ma anche nell’appearance agli eventi, store opening e pop up corners. Una delle passioni di Valentina è sicuramente viaggiare. Solo negli ultimi mesi ha visitato Spagna, Perù, Los Angeles, NYC, Parigi, Londra , Venezia e Giappone. Durante le sue esperienze di viaggio, Valentina condivide i momenti memorabili dei suoi viaggi sul suo profilo Instagram.