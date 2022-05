Vaiolo delle scimmie, De Luca: “Nessun allarmismo”. La situazione Covid sta migliorando. Nel corso della oramai consueta diretta Facebook del venerdì, oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto anche sul vaiolo delle scimmie, malattia infettiva che ha fatto la sua comparsa anche in Italia.

“Un rapido chiarimento rispetto alla vicenda del vaiolo delle scimmie. Subito tranquillizzare i concittadini: si tratta di una malattia simile a varicella, febbre alta e mal di testa. Ha incubazione da una a tre settimane, presente vescicole superficiali e ingrossamento nodi. Vi do subito buona notizia: esiste già un farmaco antivirale per la cura”.

“Ad oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando. Non abbiamo forme di trasmissione aerea. È bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive. Diventa davvero complicata la vita, si attenua problema Covid ci troviamo un altro problema? Diventa pesante”.

Parlando invece della situazione Covid De Luca afferma in Campania “Sta migliorando e se saremo prudenti avremo una bella estate. Prudenza – aggiunge – così eviteremo inoltre di dover registrare nuove fiammate a settembre.