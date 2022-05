UNITRE INCONTRA L’AUTORE. FEDERICA BUONOCORE LA STORIA PIU DOLCE

Nell’ambito degli incontri organizzati dall’UNITRE presso il Centro Polifunzinale al Nautico, martedi 31 maggio 2022, alle ore 17.00 , protagonista sarà Federica Buonocore. Giovanissima scrittrice della Costa Amalfitana, autore del libro “La storia più dolce”.

Ad Atrani le case poggiano l’una sull’altra, tanto che i segreti non esistono. E anche Matteo Cretella, famoso pasticciere della costiera, sa bene che non riuscirà per sempre a difendere la sua più grande creazione: il pasticciotto atranese, il migliore di tutta Amalfi, a detta di molti. Almeno fino a quando Cosimo Cirillo non decide di rinnovare il suo vecchio bar trasformandolo da bettola a piccola pasticceria, grazie ai soldi vinti al “bancolotto”. Il racconto si svolge tra i paesini della Costiera Amalfitana, nel cuore del Sud Italia, tra furti di ricette, vincite milionarie e personaggi chiassosi e divertenti. “La storia più dolce” è un romanzo di conquista e sulla forza di volontà di chi possiede un incredibile talento, tanto da realizzare il “più dolce capolavoro” tra i sapori e gli odori di una storica pasticceria.