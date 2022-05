Una notte di mezza sbornia di buon teatro al Delle Rose a Piano di Sorrento . Uno spettacolo teatrale preparato in poche settimane che ha deliziato gli spettatori questa sera . Gli allievi del Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro delle Rose con lo spettacolo “UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA” liberamente tratto da Eduardo de Filippo si sono dimostrati davvero all’altezza e hanno dimostrato che a qualsiasi età si può fare teatro e che “Il teatro fa bene” , come ha detto Carmen . Un gruppo di lavoro affiatato con Antonio Speranza, Laura Tramontano, Carmen Mascolo, Antonio Mirone, Rosalba Satriano, Francesca Esposito etc. Gli attori e le attrici sono diventati una “Piccola famiglia” , come ha detto Antonio Speranza, che collabora anche a una scuola di arti sceniche a Positano ( di Positano è anche Rosalba Satriano ), un gruppo composito e in gamba, giovani e meno giovani, fra cui anche una futura ingegnere aereospaziale, insieme si confrontavano , magari a casa, riprendendo quelle relazioni interrotte da due anni di pandemia da Covid. Insomma il teatro anche come terapia , come catarsi, per gli spettatori e anche per gli stessi protagonisti che erano tutti appropriati nei propri ruoli .