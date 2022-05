E’ l’idea dell’estate 2022 che va incontro alle nuove tendenze della ricettività turistica positanese. Una golosa idea dalla Buca di Bacco pasticceria, la colazione artigianale già pronta per i B&B di Positano . Un boom di attività extralberghiere nel campo ricettivo ed Elio Rispoli si inventa una nuova idea geniale “colazioni artigianali già pronte”. Insomma la perla della Costiera amalfitana si organizza sempre al meglio per il turismo , in questo caso una vera e propria colazione artigianale con biscotti, marmellate, muffin e altro ancora , già pronte .

Insomma un prodotto per far bella figura, ma non solo . Se per colazione non vengono serviti alimenti preparati in loco ma solo prodotti preconfezionati e preincartati in commercio e quindi dichiarati dalla legge a basso rischio sanitario, non è necessario per i B&B effettuare notifica sanitaria all’Azienda USL di riferimento.

Qualora invece il titolare di B&B intenda personalmente servire ai propri ospiti alimenti particolari preparati nella sua cucina si rende necessaria allora la preventiva notifica sanitaria, applicando un Manuale di autocontrollo HACCP, cioè il manuale di autocontrollo per la corretta somministrazione di cibo e bevande agli ospiti, anche in forma semplificata.

Insomma ciò che dovrebbe essere un punto di forza dei B&B, diventa l’anello debole di questo tipo di accoglienza. Chi sceglie di dormire in un Bed and Breakfast, lo fa anche pensando che la mattina, al risveglio, già uscendo dalla camera sentirà il profumo di caffè e crostata inondare la casa. Pensate alla delusione di chi si siede a tavola e si trova davanti un cornetto sigillato in una bustina di plastica.

Onestamente: chi può preferire uno yogurt in un vasetto di plastica e alluminio a un’invitante torta fatta in casa? In un Paese come l’Italia, dove la cultura si respira anche a tavola, dove in ogni regione esistono dolci tipici, torte rustiche, marmellate tradizionali, formaggi locali, come si può pensare di offrire una colazione preconfezionata? Senza contare il buon senso: se il B&B è a gestione familiare, la colazione offerta sarà a base degli stessi prodotti consumati dalla famiglia, quindi – prese le debite precauzioni in fatto di allergie e intolleranze alimentari o scelte dietetiche legate all’etica di ogni ospite –, chi mai si vorrebbe “suicidare” con una fetta di dolce? Se la famiglia è in buona salute, il cibo che offre è salutare: vale lo stesso concetto che applichiamo nella vita di tutti i giorni quando invitiamo amici e familiari a pranzo e a cena. E invece no! Dovrebbe essere così, ma non lo è. Questo perché le Aziende sanitarie locali si basano prima di tutto sul regolamento europeo n. 852/2004 a proposito dell’igiene dei prodotti alimentari e sulle altre norme che ne discendono.

La cosa varia regione per regione . Ma con il prodotto della Buca di Bacco si risolve tutto, non solo si supera ogni problema legale o igienico sanitario, ma si ha una colazione già pronta con prodotti artigianali, dai biscotti alle marmellate, di qualità.

Ovviamente ci saranno sconti per pacchetti e occorrerà prenotare per quantità ingenti.