Un nastro di seta per non dimenticare Falcone

La mafia si può battere ! La “Cravatta della legalità” di E. Marinella nel

XXX Anniversario delle stragi mafiose di Palermo per contribuire concretamente ai progetti della Fondazione Falcone

E. Marinella si unisce alla Fondazione Falcone a sostegno del ricordo di Giovanni Falcone, come magistrato e come uomo, che ha dimostrato che la mafia si può vincere solamente se tutte le parti dello Stato, i diversi componenti, la comunità e i protagonisti sociali operano nella medesima direzione a favore della giustizia, del progresso e della pace. I proventi di questa iniziativa saranno interamente destinati ai progetti della Fondazione Falcone. Falcone ha amato il mare, il Mediterraneo, l’arte e la grande bellezza delle diverse culture che si incontrano. Falcone ha vissuto tuttavia, per molti anni, un lockdown perenne a causa delle rigorose misure di sicurezza a protezione della sua persona. Giovanni Falcone magistrato pertanto ha avuto poche occasioni di svago da dedicare a sé stesso, tra le quali scegliere una cravatta. In quel breve momento, in quel gesto, era padrone del suo tempo, la cravatta diventava un ponte tra doveri e impegno da attraversare con controllata libertà. La Fondazione Falcone assieme a E. Marinella, riproducendo in numero limitato la cravatta a cui era molto affezionato il magistrato, nel XXX anniversario delle stragi mafiose di Palermo (1992 2022) proseguono il sostegno per la memoria con il progetto sociale d’arte contemporanea “Spazi Capaci+”. Maurizio Marinella chiarisce: «Da sempre siamo attenti a tutto ciò che trascina sentimenti positivi. Questo progetto nasce da un’ emozione. Il Dr Falcone era un appassionato di cravatte e di penne e riteneva che la loro scelta fosse un momento intimo e caratterizzante dello stile di un uomo. Purtroppo quando era sotto scorta doveva rinunciare a questo e ad altri numerosi momenti di libertà. Abbiamo scelto insieme alla Fondazione a lui intitolata, di riprodurre in serie limitata una cravatta indossata dal Giudice antimafia, presente in una sua immagine iconica». La cravatta Regimental a fondo blu con strisce celesti e bordeaux nasce in Inghilterra come simbolo di appartenenza al proprio club di riferimento. Con questa scelta E.Marinella intende trasferire questo senso di appartenenza a tutti coloro che indosseranno la “Cravatta della Legalità” per testimoniare con questo semplice gesto la loro scelta della strada della legalità.

Harry di Prisco