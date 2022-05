Tutte le emozioni di Positano al ristorante Rada Beach: punta di diamante lo chef Spagnuolo con Garofalo una squadra da sogno . Nunzio Spagnuolo è lo chef del Rada Beach, il ristorante di Positano che fa sognare ogni turista in visita alla città verticale. Location positanese per eccellenza, una vista sulla spiaggia e sulle case incastonate nella roccia che non ha prezzo, tramonti unici. Il Rada offre un’esperienza per vivere appieno le emozioni di Positano e della costiera amalfitana, il tutto coronato dalla professionalità che si fa sentire. Anni di esperienza trascorsa a studiare il modo in cui far sentire a casa il proprio cliente.

Bene la location da favola e lo staff professionale, ma i clienti adorano questo ristorante anche per la cucina che offre: piatti mediterranei e di pesce, la cucina italiana per eccellenza con Gerardo Garofalo al Rada Beach.

Fa entusiasmare lo chef Gerardo Garofalo, originario di Pagani, con esperienze in Costiera amalfitana, fra cui Ravello e il Pirata a Praiano, e non solo, che sta facendo furore al Rada Beach promettendo davvero bene , da tenere d’occhio.

La brigata è affidata allo chef Nunzio Spagnuolo. Classe 1979, Spagnuolo è nato a Torre del Greco. Dopo l’alberghiero ha fatto gavetta con Enrico Cosentino, l’ideatore degli scialatielli, poi è passato da Londra e in seguito è entrato nella squadra di Gualtiero Marchesi che gli ha permesso di lavorare al Relais & Chateaux L’Albereta, in Franciacorta, poi a Parigi, a Porto Cervo e, infine, a Roma. Tra le successive esperienze, è stato Personal Chef Cruise di un magnate Russo, il 26esimo uomo più ricco del mondo, a St. Moritz. Oggi chef executive del Rada di Positano, propone una cucina di prodotto gustosa e originale, come lo Spaghettone cacio e pepe con stracotto di manzo e pesto di carote, davvero qui c’è una grande cucina .

E per il 15 in attesa sorprese al Roof Garden