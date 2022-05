Turismo a Sorrento, Gino Acampora: “La stagione procede bene, già a maggio eventi importanti”. Sentiamo Gino Acampora, uno dei principali imprenditori turistici della Campania e del Sud Italia, circa la stagione estiva oramai alle porte.

“La stagione prosegue bene, già a maggio ci sono un paio di eventi importanti come la Rolex Cup ed il meeting Ambrosetti, i mercati esteri sono tutti in ripresa, l’Aeroporto di Napoli ha riattivato quasi tutti i voli internazionali tra cui il volo diretto New York-Napoli ed anche il collegamento diretto con Dubai, mercato emergente. Potremmo andare vicino ai numeri del 2019 ma è ancora presto per dirlo”, ha affermato.

“Dobbiamo assolutamente cercare di allungare la stagione anche con eventi specifici. Restano purtroppo ancora dei problemi legati al traffico, come ho già detto più volte urge un piano traffico serio, preparato da specialisti, che parta da Vico Equense fino a Massa Lubrense, con interventi a breve, medio e lungo termine. La Penisola Sorrentina non può più aspettare, rischiamo di farci male ed invece di attirare più turismo di qualità lo allontaniamo”.

“Una nota anche sull’ordinanza per il traffico in Costiera Amalfitana: è nostro dovere tutelare le bellezze del nostro territorio e sono assolutamente d’accordo alle limitazioni al traffico in Costiera anche a mezzi più piccoli (8 metri) e incentivare le vie del mare, ma dobbiamo saperlo in tempo. Il turismo è in programmazione, già parliamo con i nostri clienti dei programmi per il 2023 e 2024, se abbiamo le notizie in tempo riusciamo a comunicarle ai nostri clienti ed evitiamo disservizi, polemiche, maggiori costi, emergenze. Tra l’altro anche la stessa Sita dovrebbe utilizzare mezzi più piccoli e soprattutto meno larghi. Al momento sono i loro megabus che creano tanti problemi, in particolare quando si incrociano”.

“Mi rendo conto che non è facile, però se non si inizia non si finisce mai e vivremo sempre con tante situazioni ibride”, ha terminato.