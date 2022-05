TuffOlio  2022 III Edizione Villa Imperiale-Napoli

Il salotto enogastronomico dedicato all’olio extravergine di oliva italiano è giunto alla sua terza edizione, ad ospitarlo quest’anno sarà la suggestiva Villa Imperiale a Marechiaro-Napoli.

Si rinnova l’appuntamento con TuffOlio degli Artisti del gusto, dopo il successo degli anni precedenti e l’entusiasmo dimostrato dagli operatori del settore.

Il percorso wine e food, il cui tema principale è l’olio extravergine di oliva italiano, ideato e organizzato dall’agenzia Angela Merolla, si terrà lunedì 23 maggio 2022 alle ore 18.00 presso “Villa Imperiale” meravigliosa location che sorge sulla scogliera di Marechiaro a Napoli.

LA LOCATION

Affaccia sul mare Villa Imperiale, prestigiosa struttura per eventi, elegante e raffinata, nota per il grande impatto paesaggistico.

Sorge a ridosso di una storica scogliera giù a Marechiaro, piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo di Napoli.

Negli anni ’60 località simbolo della dolce vita in Italia è divenuta famosa per le sue frequentazioni hollywoodiane, per i ristoranti tipici che affacciano sul golfo e per la magnifica vista panoramica sull’intera città di Napoli, sul Vesuvio, fino ad arrivare alla Penisola Sorrentina e all’ Isola di Capri.

Gli chef di Villa Imperiale, esordiranno con una pietanza realizzata eccezionalmente per TuffOlio e lo staff di sala accoglierà gli ospiti con l’eleganza che da sempre li contraddistingue. www.villaimperiale.eu

L’EVENTO

Il percorso enogastronomico TuffOlio degli Artisti del gusto 2022 è un evento esclusivamente professionale con la presenza di operatori selezionati e su invito; un format che ha come protagonista l’ingrediente base della dieta mediterranea, il pregiato olio extravergine d’oliva italiano di alta qualità.

I frantoi presenti, proporranno degustazioni tecniche, ma anche semplicemente degustazioni all’italiana, dove il filo d’olio insaporirà la fragrante fetta di pane.

Gli oli incorniciati nel fascino di un racconto di storia e tradizioni, rappresenteranno territori diversi, con il profondo bagaglio identitario che ricondurrà alla regione d’appartenenza.

Chef, pizzaioli, pasticcieri, saranno abbinati ai frantoi e unicamente con il loro olio EVO, realizzeranno per la kermesse, pietanze tradizionali e innovative armonizzate dagli eccellenti oli italiani.

Il settore olivicolo italiano è di fatto un patrimonio non solo economico ma anche sociale e da quest’anno le aziende partecipanti alla terza edizione di TuffOlio 2022, selezionate per l’eccelsa qualità dell’olio extravergine di oliva prodotto, riceveranno un premio di partecipazione che riconosce gli sforzi e i meriti produttivi di ogni azienda, “TuffOlio 2022” ovvero una statuina di forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com .

L’evento sarà presentato da Edda Cioffi, volto noto della TV campana, che modererà la cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti alle aziende italiane di olio extravergine di oliva selezionate per l’edizione 2022 di TuffOlio.

L’agenzia Zebby animation Events e balloon di Napoli, gestirà la direzione artistica, curando gli allestimenti del percorso degustativo. www.zebbyanimation.it

L’incantevole vista panoramica che offre Villa Imperiale e la buona musica dell’agenzia “Son Music Live” faranno da cornice al percorso di sapori italiani. www.sonmusiclive.com