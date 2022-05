Tripudio di colori al Gran Carnevale di Maiori grazie agli spettacolari carri allegorici

Maiori festeggia oggi il 48° Gran Carnevale, che era stato rinviato a causa della pandemia. I carri allegorici hanno sfilato partendo da Via Nuova Chiunzi ed attraversando il lungomare tra l’entusiasmo di grandi e piccini. Una festa di musica, colore e voglia di rinascita.

I carri hanno davvero lasciato tutti a bocca aperta per la bellezza e la cura con cui sono stati realizzati per rendere questo evento indimenticabile

Il Gran Carnevale tornerà sabato 14 maggio alle ore 20 con i balli di Latino Americani a cura del gruppo Havana Dance presso il Porto Turistico.

Domenica 15 maggio ultima sfilata dei carri allegorici sempre lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi – Lungomare – Porto Turistico. A partire dalle ore 16:30 andrà in scena l’ultima parata del carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici a cui si legheranno anche la mascherata di gruppo “I Have a dream” di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022, e i componenti della Fondazione Carnevale di Viareggio con Ondina e Burlamacco in parata.