Tramonti, riapertura pedonale e veicolare a senso unico alternato della strada che porta dalla “Ferriera” a “Casa Vitagliano”

Tramonti. Nel dicembre 2019 lungo il tratto di strada che porta dalla località “Ferriera” alla località “Casa Vitagliano”, a seguito di incessanti piogge, si verificò una frana di grave entità, caratterizzata da un grosso distaccamento di terreno che, dai piedi del muro di contenimento della strada in questione, invase il versante sottostante, fino a raggiungere l’alveo del torrente Reginna.

Per tali motivi, con ordinanza sindacale n.83 del 21 dicembre2019, si ordinò la chiusura del tratto di strada comunale interessato dall’evento franoso con successi lavori di “messa in sicurezza della strada per la frazione Paterno S. Elia”.

Il 25 marzo 2022 venivano completate le attività lavorative afferenti alla realizzazione della paratia di progetto e si ravvisano, quindi, le condizioni per garantire la riapertura della strada a senso unico alternato.

A seguito delle piogge del 3 e 4 aprile 2022 dal costone roccioso a monte della strada che dalla località Ferriera conduce alla frazione Paterno Sant’Elia si verificò il distacco, in due punti, di materiale lapideo che ha invaso parte della carreggiata ed il successivo 5 aprile, a seguito di sopralluogo presso il suddetto tratto di strada, si constatò la necessità e l’esigenza di mettere in sicurezza detto costone roccioso, nonché rimuovere il materiale franoso presente sulla carreggiata, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

Il 12 maggio 2022 la ditta esecutrice comunicò l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

Il Comune di Tramonti, con Ordinanza sindacale n. 48 del 23 maggio 2022, revoca l’ordinanza sindacale n.83 del 21 dicembre 2019 e dispone la conseguente riapertura al transito pedonale e veicolare a senso unico alternato del tratto di strada che porta dalla località “Ferriera” alla località “Casa Vitagliano”.