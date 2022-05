Tragedia a Mercato San Severino: si ribalta un trattore, giovane di 25 anni perde la vita. Ancora una tragedia in Campania, precisamente nella frazione Acquarola di Mercato San Severino: una giovane vita spezzata che va ad aggiungersi alla lunga sequenza di morti sul lavoro.

Un giovane di 25 anni, Antonio Cerrato, è deceduto a causa di un incidente avvenuto in una località montuosa mentre trasportava legname. Il ragazzo è morto mentre era alla guida di un trattore: è caduto in un fosso mentre percorreva un sentiero sterrato, quando il veicolo si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme è stato il fratello che si trovava con lui in montagna.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 2 maggio 2022, all’indomani di una Festa del lavoro caratterizzata quest’anno proprio da diversi riferimenti alle morti bianche.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dei 118 ed i militari della compagnia dei carabinieri di Mercato San Severino . Sulla dinamica non sembrano esserci dubbi. Sin dall’inizio, infatti, si è capito che si è trattato di una terribile tragedia. Il 25enne forse non si è accorto della presenza di quel fosso, oppure ha pensato di riuscire a transitare senza problemi, invece il trattore è caduto capovolgendosi e finendogli addosso.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Mercato San Severino in attesa delle disposizioni del magistrato che potrebbe a breve disporre la restituzione alla famiglia.

Antonio, ben voluto e bravo ragazzo, si dava da fare svolgendo anche qualche lavoretto in più per arrotondare le entrate familiari. Lascia la compagna e un figlia piccola.