Tragedia a Gragnano: ci lascia Gianluca a soli 16 anni

Per molti era un piccolo campione, e continuerà ad esserlo anche da lassù. La comunità di Gragnano, in provincia di Napoli, è affranta per la perdita del giovanissimo Gianluca Schettino. A soli 16 anni il suo cuore ha cessato di battere, nello sgomento e il dolore dei suoi genitori, a causa di uno shock anafilattico provocato da una reazione allergica. Il rito funebre si terrà domani, domenica 15 maggio alle ore 9:30 presso la Chiesa di San Vincenzo in Piazza San Leone. Parenti, amici e quanti l’hanno conosciuto piangono la sua scomparsa e lo ricordano con messaggi d’affetto: Sei sempre stato un ragazzo solare, con la determinazione di chi la vita la prende a morsi, di chi se la prende tutta come è giusto che sia alla tua età. Lo scrive l’Accademia di calcio Raffaele Sergio: Quando certe notizie ti raggiungono, non sai cosa pensare, né tantomeno come comportarti. Pensi solo che non sia possibile, che tutto è così ingiusto. Sei sempre stato un ragazzo solare, con la determinazione di chi la vita la prende a morsi, di chi se la prende tutta come è giusto che sia alla tua età. Ma invece non è stato possibile e te ne sei andato prima del tempo. C’è poco da fare, c’é poco da dire, è solo così. Corri in cielo ora. Ciao Gianluca. Ciao campione. Le più sentite condoglianze dalla redazione di Positanonews.