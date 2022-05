Traffico in galleria: tutto bloccato da Castellammare di Stabia in direzione Sorrento. Un’altra mattinata da incubo quella di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, per gli automobilisti che si trovano a dover percorrere la galleria Santa Maria di Pozzano, a Vico Equense, il collegamento che congiunge la Penisola Sorrentina con Castellammare di Stabia.

È, infatti, già a Castellammare di Stabia che parte la coda di automobili, fino a Vico Equense. Insomma, i veicoli in direzione Sorrento sono attualmente completamente bloccati in una lunga coda di auto.