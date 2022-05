Traffico in costiera amalfitana. Tuona Gagliano: Ztl in ritardo. Non è normale asfaltare la strada a maggio

Ma chi consente tutto ciò con tanta superficialità? Sono le parole indignate di Salvatore Gagliano, titolare dell’hotel Il Tritone a Praiano, già Sindaco di Praiano per 16 anni e già Consigliere Regionale per 10 anni. Gagliano si dice alquanto irritato dal problema traffico che da alcune settimane a questa parte ha afferrato in una stretta morsa tutta la costiera amalfitana.

Ztl in ritardo

Nel dettaglio, le critiche di Salvatore Gagliano sono rivolte alla realizzazione della Ztl in costiera amalfitana: Da operatore turistico della Divina Costa, non per polemiche pretestuose che non servono, ma come considerazioni mi chiedo: Ma si può mai organizzare un incontro istituzionale sulle decisioni da assumere sul traffico della Costiera (zona ZTL) all’inizio del mese di Maggio? Questi incontri andrebbero organizzati a Novembre se realmente c’è voglia di risolvere un problema serio.

Lavori Positano-Praiano

Ma non finisce qui. Gagliano attribuisce al problema traffico anche alcuni lavori che a detta sua non si sarebbero dovuti svolgere: Ma è proprio normale asfaltare la strada Praiano-Positano sempre a Maggio con tanti turisti inviperiti per i disagi che si sono creati e che hanno abbandonato le nostre zone? E la rabbia dei pendolari che restano paralizzati nel traffico? Ma durante l’inverno come mai non si lavorava? Ma chi consente tutto cio’ con tanta superficialità ?

Lo sfogo

La cosa più brutta è che nessuno parla, nessuno si indigna e tutti accettano supinamente queste decisioni che io ritengo insensate. Ma fa niente, almeno a me resta il piacere di dire cio’ che penso senza se e senza ma ! Buona giornata a tutti e ringraziamo sempre Nostro Signore che ci ha fatto nascere in uno dei posti piu’ belli al mondo senza dover ringraziare nessuno se non a LUI.