Traffico e sicurezza in penisola sorrentina. Ci scrive un lettore: “Targhe alterne ed orari di entrata e uscita”

Il problema del traffico e della sicurezza in penisola sorrentina è da sempre un tema caldo ma trovare una soluzione sembra davvero difficile. Dopo l’incidente mortale dello scorso 23 maggio in cui ha perso la vita la 58enne Ausilia Apuzzo, travolta da un camion, si torna con forza a chiedere interventi mirati per garantire la sicurezza di residenti e turisti. In redazione è giunta una mail da parte di un nostro lettore che propone alcune soluzioni e che desideriamo condividere: «Mi permetta ancora un’osservazione su quanto accaduto a Sant’Agnello che io non chiamerei incidente bensì figlio anche delle disattenzione dei nostri amministratori a mettersi tutti intorno ad un tavolo, chiusi in una stanza, finché non esca una soluzione rapida che si possa attuare da subito prendendosi le proprie responsabilità verso i propri amministrati e popolazione tutta.

Tutti i mezzi pesanti ed autoveicoli dovrebbero avere di serie, per legge, i sensori per la frenata di emergenza. Forse si sarebbe evitato questo tipo di incidente che può capitare ovunque come ho già avuto modo di dire in risposta ad un articolo sulla viabilità in penisola sorrentina e statale 145 dove proponevo in alcuni periodi dell’anno e nei weekend l’adozione delle targhe alterne SOLO in entrata sulla statale 145 anche per i residenti con uscita libera per tutti direzione Napoli. Orari di uscita-entrata dei mezzi pesanti e dei pullman turistici in accordo con la Federalberghi. Orario di transito entrata-uscita NCC, Scuolabus e Circumvesuviana tipo metropolitana con più corse tra Sorrento e Vico Equense in modo da alleggerire il transito di pullman di linea sul Corso Italia, oltre l’istallazione di tutor da Meta fino a Sant’Agata. Inoltre nei pressi della Circumvesuviana di Seiano andrebbe creato un megaparcheggio dove fare arrivare i pullman turistici per poi raggiungere con delle navette la stazione di Seiano. Anche se non tutti i turisti accetterebbero una cosa del genere perché desiderano arrivare fino in albergo comodi.

Quindi l’unica alternativa è stabilire degli orari di entrata ed uscita in penisola sorrentina con rigidi controlli sia con del personale che con dei mezzi automatici (videocamere e autovelox).

Si tratta di buon senso e buona amministrazione della cosa pubblica anche perché questa rivalità tra i comuni della penisola ormai è insopportabile, auspicando al più presto la creazione del Comune Unico.

Purtroppo sono convinto che i suggerimenti di cui sopra non verranno mai applicati perché sono a costo zero e visti i tanti interessi in penisola a realizzare grandi opere non verranno presi in considerazione. La penisola Sorrentina non ha bisogno di grandi opere che facilitano l’arrivo di altre persone, basta gestire i nostri flussi e rendere la vita migliore ed in sicurezza per il turista e per chi ci abita anche con qualche piccolo sacrificio da fare. Così non si può andare avanti».