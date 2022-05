Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro anche il Ceo dell’Excelsior Vittoria di Sorrento. Questa mattina, lunedì 30 maggio 2022, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro.

Tra questi, anche Guido Fiorentino, classe 1961, che dal 2010 è presidente ed amministratore delegato del Grande Albergo Exelsior Vittoria Spa di Sorrento. Dopo un’esperienza nel settore dei servizi, nel 1999 entra in azienda rivestendo ruoli di crescente responsabilità. Da impresa di carattere familiare, sotto la sua guida l’azienda assume una dimensione manageriale e consolida il posizionamento fra i maggiori operatori del turismo di alta gamma made in Italy. Dal 2012 è membro dell’Executive Committee della Leading Hotel of the World, l’associazione internazionale di alberghi di lusso con 400 associati in 80 Paesi. Occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35mila clienti ogni anno.

Di seguito l’elenco degli insigniti:

Alberici Valter (industria metalmeccanica – Emilia Romagna); Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino (Editoria – Lombardia); Balbinot Sergio (assicurazioni – Friuli Venezia Giulia); De Meo Luca David Antonio (industria automobilistica – estero); dell’Erba Vito Lorenzo Augusto (credito – Puglia); Faggi Gianni (industria metallurgica – Toscana); Fiorentino Guido (Servizi turistici, alberghiero – Campania); Focchi Maurizio (Edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia Romagna); Fuchs Margherita (industria alimentare – Trentino Alto Adige); Giuffrè Carmelo (industria, sistemi di irrigazione – Sicilia); Gnutti Giacomo (servizi turistici, alberghiero – Lombardia); Goglio Franco (industria, imballaggi flessibili – Lombardia); Gorno Tempini Giovanni (servizi finanziari – Lazio); Iori Sergio (industria componentistica – Lombardia); Lardini Andrea (industria tessile – Marche); Manoukian Aram (industria chimica – Lombardia); Rigoni Andrea (industria alimentare – Veneto); Rossi Alberto (logistica portuale – Marche); Russello Giuseppe (industria componentistica – Sicilia); Santoni Giuseppe (industria calzaturiera – Marche); Soldati Chiara (agricolo, vitivinicolo – Piemonte); Urbani Olga (industria alimentare – Umbria); Valsecchi Adolfo (industria alimentare – Sardegna); Verona Cesare Marcello Carlo (artigianato, penne stilografiche – Piemonte) e Zuliani Rosina (agricolo, florovivaistico – Sardegna).