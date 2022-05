Torna il Premio Elsa Morante/Rai Napoli. Chi vince.

Premio Elsa Morante 2022, tutti i vincitori

Torna l’attesissima kermesse culturale presieduta da Dacia Maraini, l’appuntamento è per oggi alle ore 10,00 presso l’Auditorium della Rai di Napoli, diretta da Antonio Parlati

Napoli– Al via, a Napoli, uno dei più prestigiosi eventi italiani: il Premio Elsa Morante, presieduto dalla scrittrice Dacia Maraini. Si svolgerà oggi, 24 maggio alle ore 10.00, presso l’Auditorium della Rai, diretta da Antonio Parlati.

Giunta alla sua XXXVI edizione, la kermesse quest’anno fa il punto sugli Stati Generali dell’Arte e della Cultura, con un focus sulla situazione ucraina, riflettendo sul senso e sul ruolo della creatività, della conoscenza, della comunicazione, in tempi e luoghi di guerra.

Accanto a Dacia Maraini, in rappresentanza della sua giuria, ci saranno Francesco Cevasco, Teresa Triscari, Enzo Colimoro e David Morante. Con loro i vincitori delle varie sezioni: Stefania Auci, Premio Elsa Morante Narrativa con “L’inverno dei leoni” (Nord editrice), Massimo Osanna Premio per la Saggistica con “Pompei, il tempo ritrovato” (Rizzoli), Carlo Fuortes, Premio per la Comunicazione, Edoardo Crisafulli, Premio Culture d’Europa, Dino Ambrosino Premio Speciale Elsa Morante per la Capitale Italiana della Cultura, i ragazzi e la produzione della fiction “Mare Fuori”, Premio Elsa Morante Tv per il sociale -Caffè Borbone, Piero Mazzocchetti che ritira il Premio Morante per il testo musicale “ ‘O sole mio”. L’evento sarà condotto da Marco Bonini e da Tiuna Notarbartolo.

Alle 15,00, presso la sede dell’Accademia Medeaterranea, all’interno del Padiglione della Piscina alla Mostra D’Oltremare di Napoli, da Sire – Ricevimenti d’Autore, avrà luogo la sezione dedicata a cibo e cultura e intitolata “Medeaterranea Award – Premio Elsa Morante per l’Enogastronomia” coordinata da Massimiliano Quintiliani.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania, è coordinato da Iki Notarbartolo; Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, ed è realizzato in partenariato con: Sire – Ricevimenti d’autore, Accademia Medeaterranea, Caffè Borbone, la Fondazione Campania dei Festival, il Festival della lettura e dell’ascolto Campania Libri, Ninni-Scognamiglio & c. Centro Diagnostico, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Napoli, l’Editoriale Scientifica, Ascione Coralli, Arec Campania, Officine Grafiche F Giannini & Figli, Demea Eventi, Il Confronto, La Dante in Cambridge, Fnism.

Pubblico e scolaresche possono ancora iscriversi a partecipare, gratuitamente, scrivendo a: associazionepremioelsamorante@ gmail.com.