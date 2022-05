Tommaso Foglia: da Don Alfoso di Sant’Agata e Le Sirenuse di Positano alla televisione, ecco il nuovo giudice di Bake Off Italia. New entry per la famiglia di Bake Off Italia: il nuovo giudice del talent show trasmesso su Real Time sarà Tommaso Foglia.

Nato a Nola, comune di Napoli, ha iniziato la sua professione giovanissimo, formandosi Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, un tempio della cucina partenopea che vanta due stelle Michelin. In seguito ha prestato servizio prima presso il Ristorante Baby a Roma e poi prestando servizio a Le Sirenuse di Positano.

L’edizione 2022 dello show condotto da Benedetta Parodi andrà in onda in autunno e Foglia si aggiungerà agli altri giudici, Knam e Carrara.

Ogni settimana i concorrenti devono affrontare sfide con diverse difficoltà sulle quali vengono giudicati per le loro performance dai giudici che al termine di ogni puntata dichiarano il migliore concorrente, donandogli un grembiule blu (simbolo della vittoria) che dovrà poi cedere al migliore pasticciere della puntata successiva. Colui che viene dichiarato peggiore in base alla prova effettuata, viene invece eliminato dalla competizione. A partire dalla quarta edizione, oltre al grembiule blu, al migliore viene inoltre assegnato un vantaggio, che rimane segreto sino alla puntata successiva, e che può essere utilizzato nel corso di una delle prove. Il vantaggio varia di puntata in puntata.