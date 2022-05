Terremoto al largo di Capaccio Paestum, scossa avvertita dalle persone. Nel corso della serata di ieri, si è verificata una scocca di terremoto nel Golfo di Salerno. Il sisma di magnitudo 2.9 della scala Richter è stato registrato in mare a largo della costa di Capaccio Paestum alle ore 23.08. La scossa che si è sprigionata ad una profondità di poco superiore ai 7 chilometri e mezzo è stata comunque avvertita dalla popolazione sulla terraferma dove per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.